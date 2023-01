Gran Hermano: la actitud de Camila que hizo estallar a Marcos.

Mientras estaban sentados en el jardín, Camila le acarició varias veces la espalda a Marcos. Ya incómodo por la situación, le pidió con firmeza: "No me toques más la espalda".

Ante esto, los internautas en la red se molestaron con la nueva participante y defendieron al salteño : "Es muy intensa", "Lograr sacar a Marcos ja, la intensidad", "Qué pesada es", "Camila, un límite te pido", "Que infumable. Ya le dijo varias veces que no le gusta que lo toquen asi. Se nota la incomodidad de Marcos", "Infumable con el pobre pibe", "La mina es una pesada enserio, Marcos no quiere contigo Camila cortala, respeta", "Qué pesada está".

Alfa habló mal de Marcos a sus espaldas en Gran Hermano y los fans explotaron

Walter Alfa Santiago habló mal de Marcos Ginocchio a sus espaldas, pero cuando El Primo se dio vuelta tras escucharlo, su reacción fue la de recular. El video del momento circuló en la red y los fans del joven salteño destruyeron al sexagenario.

Tras la sorpresiva eliminación de Alexis Conejo Quiroga y una cena convulsionada por una tremenda pelea entre Alfa y Thiago, Walter Santiago lanzó picantes comentarios sobre Marcos, la persona más calma en toda la historia de Gran Hermano.

Alfa se encontraba en el área de la cocina con Camila, quien lavaba la vajilla, cuando de pronto tiró: "Hoy El Primo me aburrió también. Todo el día pendiente de mí. 'Alfa, ¿con la armónica?' Sí, sí, sí... Cuando me satura, me satura".

En ese preciso momento aparece Marcos, quien se acerca al la isla de la cocina y le habla a Alfa, pero éste cambia de tema y dice otra cosa. "¿El qué? Algún pelotudo la sacó. Algún pelotudo para el que soy importante, que está pendiente de lo que hago, lo que digo, lo que pongo, lo que resto, lo que guardo". "A un pelotudo no se lo busca", arremete sin nombrar a nadie.

Tras hacerse viral el momento, los fans de Marcos enardecieron contra Alfa. "re frontal es alfa no?ah no para", "No le dice en la cara. No se anima", "Jajaja se cago todo. Marcos es el único que siempre lo doma a alfa en la casa. No sería buena idea ir contra el", " Siempre por la espalda, menos codigos que Icardi", "Se le achicaron los huevos cuando apareció", "Le molesta porque Marcos es el único que le responde y va de frente cada vez que él jode a los demás. El Rey Marcos lo tiene domando", "Me parece q los días de Alfa en la casa están llegando a su fin".

Otros, rezaban: "Ya es hora de que Alfa reciba muchos 9009 y se vaya...", "Alfa toca placa y se va, con Marcos no", "Camila lleva y trae "información" Romi le dijo a Alfa y estaba Marcos (quien ya no la soporta) La están exponiendo. Ahora, cualquiera se mete con el primo le saltamos a la yugular", "Métete con Marcos y chau. Ojalá q lo saque x favor". / Exitoína