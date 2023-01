Gran Hermano: Julieta impulsó un nuevo hashtag que se volvió viral.

"Lo voto a Agustín por juego. Salir te habilita a jugar de otra forma y no me conviene. No le tiré flores. Por afinidad, porque me cansa su actitud creyéndose que las sabe todas", lanzó, picante sobre el participante al que le dio dos votos.

Mientras que con el Conejo también fue duro. "Segundo a Alexis porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno”, arrojó, mientras impulsaba su #SeCayeronLasCaretas.

Gran Hermano: cuatro participantes quedaron en placa

Luego de que Coti se convierta en la última eliminada de Gran Hermano, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Alexis (más conocido como el Conejo), Agustín, Ariel y Lucila –a quien apodan como La Tora- son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.