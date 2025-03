Gran Hermano: el grito que lo dejó al borde del colapso a Juan Pablo.

Luego, Devi , angustiado , se dirigió al confesionario para hablar de lo que escuchó y expresó: " Me siento horrible. Siento que estoy siendo coherente conmigo mismo, nada más. Lo que haga otra persona, sea quien sea, no lo puedo manejar ".

La tensión dentro de la casa

Después, en la habitación, Chiara Mancuso y Claudio Di Lorenzo le preguntaron qué le pasaba, y él les respondió: "No puedo hablar, porque me metieron a la casa. No quiero que me sancionen, aunque por ahí que me sancionen y listo".