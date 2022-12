Gran Hermano: el ex marido de Romina reveló por qué se separaron.

A pesar de querer ganar el reality, la exdiputada sufre mucho estar lejos de sus hijas y en algunas oportunidades se largó a llorar porque las extraña. Recientemente, la producción de Gran Hermano le preparó una sorpresa al mostrarle en el confesionario un video con la participación de las pequeñas.

En la grabación sus tres hijas, Mía, Felicitas y Nina, le desearon felicidades y le recordaron lo mucho que la quieren. “Hola mami, no dudes que te vamos a estar esperando y que te amamos mucho”, les dijeron las chicas para hacerla llorar aún más. “Te amo y te extraño”, le gritaban mientras que la más chiquita, que tiene un año y medio repetía “mamá, mamá”, lo que causó su sorpresa. “Gracias, lo necesitaba”, dijo Romina y salió secándose las lágrimas.

Por otra parte, se generó una nueva polémica por un peligroso diálogo entre Romina y Juliana, la oriunda de Venado Tuerto que fue seleccionada por sus compañeros para volver al reality, como parte de un esquema de repechaje que se completará este lunes, cuando el público elija a otros dos.

Tras haber sido sancionada por dar información del afuera, Juliana volvió a caminar por la cuerda floja cuando charlaba con Romina. Cuidándose de no dar nombres, la santafesina repasó un diálogo que había tenido con una participante que le había hablado mal de la exdiputada. Por el contexto, pareció ser que hablaban de Coti, cuya nominación espontánea que derivó en la expulsión de Daniela las enfrentó abiertamente al grupo de Romina y Julieta.

Luego, la joven de Venado Tuerto repasó un conflicto en torno a una remera y volvió a hacer alusiones al afuera. “Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Colmo que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón”, señaló.

“No sé como había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas”, siguió Juliana, intentando limar las asperezas con la joven de Moreno, sabiendo que es una de las participantes más fuertes en el afuera. Después verlo todo es muy loco. No inventé lo del pantalón, pasó”; agregó, ventilando otro dato al filo del reglamento.

Gran Hermano interrumpió el diálogo con su inconfundible voz y un mensaje tan escueto como contundente: “Juliana: recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias”. Las dos participantes se quejaron al unísono, argumentando que no estaban hablando de temas prohibidos, sin embargo la trasmisión se cortó y otra vez, Juliana quedó en el ojo de la tormenta. / TeleShow