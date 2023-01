Gran Hermano: el accidente hot de Julieta Poggio.

Y continuó: "Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañía, que es de lo más lindo que me dio la vida. Tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mí. Realmente no podría poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estés luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto".

Por último, reflexionó: "Y sé que estás en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo auténtica que sos te puso. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida, bebé. Siempre juntos", concluyó el joven, según publica Exitoína.

Sus palabras endulzaron al poderoso fandom de Poggio, quienes lo elogiaron y felicitaron por el apoyo a su pareja, aún cuando constantemente se linkea a la jugadora a Marcos, su suerte de amor platónico de la casa.

Por otro lado, destacaron que Julieta se haya emocionado al verlo en el video de fin de año que fue puesto nuevamente al aire en la emisión del 8 de enero, frente a todos sus compañeros. "Me encantó cuando Juli dijo 'ya gané el cielo con él'", "¡Yo banco a Marcos! Pero sé el amor que tiene por vos, así que oídos sordos a los comentarios, campeón", fue uno de los tantos comentarios que dejaron.