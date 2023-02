Gran Hermano: Coti reveló su secreto mejor guardado.

"Quizás no se termina de ver completamente el juego, voy a contar algo que no se vio", comenzó diciendo Coti. "Hay una cosa que habíamos hecho con Cone y con Agus, cuando Alexis y Nacho salen líderes, con Agus nos dejamos perder la prueba del líder. Hay muchas cosas que no se ven, si se llegara a ver todo, la gente entendería un poquito más el juego".