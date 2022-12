Gran Hermano: cómo es la vida de Agustín, fuera de la casa

Ahora, Agustín se reacomoda nuevamente en su realidad, en su vida cotidiana y tal y como lo probó la pandemia: no es nada sencillo vivir el encierro y luego, empezar a retomar la vida cotidiana como si nada. Todo tiene su impacto, su tiempo. En una charla con Teleshow, Frodo se refirió a su salida de la casa de Gran Hermano y cómo ha sido el regreso (parcial) a su normalidad.

“Las tensiones y el manejo de las emociones están mermando, ya más tranqui. Además me agarró la final del Mundial, que ahí liberé un montón de tensiones y ya me relajé muchísimo, más con la copa en casa”, confesó Frodo. “Esos primeros días son muy arriba, no podés dormir, te cuesta, querés ver a todos tus seres queridos".