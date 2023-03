Gran Hermano: Camila apuntó contra Romina y Julieta.

Luego de un abrazo de reencuentro con “Alfa” Walter , la flamante eliminada dijo que las chicas “la trataron un poco mal” porque le hicieron sentir que no era parte del grupo.

“Igual me trataron mejor de lo que esperaba. Pero lo sentí realmente” , declaró Cami.

Consultada sobre si era justo que ella llegara a la final y eventualmente ganaba, la pianista dijo que fue aislada como el resto y que finalmente no entró al reality en su comienzo.

“Si vos te peleás con alguien… si hay un líder, te dejan solo. Acá era Romina”, disparó la 19° eliminada del reality.

Ante una pregunta sobre sus altibajos en la casa de parte de Sol Pérez, Camila se puso a llorar al recordar sus malos momentos.

“Yo la pasé mal realmente, me quería ir. Sentía que todo era feo. Me costó integrarme y no estaba lista para eso”, indicó la exjugadora de Gran Hermano entre lágrimas.

“Uno se aleja y evita falsedades, llegar a Gran Hermano es fuerte y pasó que me apagué”, declaró la pianista.

La verdad sobre Marcos

“Se entiende todo mal, no fue así. No me le tiraba encima”, dijo entre risas Camila cuando fue consultada sobre si estaba enamorada de Marcos.

“Me parecía superlindo, y además al estar solo entre esas personas, te gusta más”, sostuvo la pianista sobre el Primo, para luego decir que no veía a Alfa de la misma manera.

“Me gustaba que sea muy tranquilo, me atrae lo difícil, me gustaba que se ponga alpargatas”, enumeró Cami.

Por último, Camila dijo que cree que el ganador está entre el Primo o Nacho.