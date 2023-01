Gran Hermano: Ariel se desnudó en el patio y Alfa lo enfrentó.

Indignado frente a esta situación, Alfa no se quedó callado. “Puaj... Loco... en pelotas en el sillón, que asco me da”, dijo enojado. Luego se dirigió a Maxi Guidici buscando su complicidad . “Mirá cómo pone las bolas en el sillón. Puaj... en pelotas en el sillón, qué asco, qué asco que me da”, protestó. Pero el cordobés siguió con su rutina de entrenamiento sin darle mayor importancia a la situación.

Así, después de pararse como para ingresar a la casa, Alfa se dirigió al nuevo participante y lo increpó: “Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...”. Pero Ariel le respondió con un lacónico: “No me hinchas las bolas”. Entonces, cada vez más molesto, el exvendedor de autos le retrucó levantando el tono de voz: “No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla”.

Cabe recordar que, en la última edición del programa Santiago del Moro había alentado a Ansaldo a cocinar ya que él había asegurado que era un chef profesional. Pero está claro que Alfa no está dispuesto a cederle su lugar ni en la cocina ni en la vivienda. “Te pido un favor, a mí no me gusta que me usen. Si esto fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, no te puedo echar”, le había dicho a los pocos días de su entrada al reality.

Y luego agregó para dejar en claro su mala onda con el recién ingresado: “Soy clarito y soy así. No me hables. No me interesa que me hables. No me interesa tener ningún tipo de relación con vos Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Muy bien vividos. Como un capo los viví los 60 años. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cag... no me gusta que nadie me use. No me hables, hacé de cuenta que no existo y ya”. / TeleShow