Gran Hermano: Agustín utilizó información de "afuera" para manipular a Julieta.

En esa charla, “Frodo” tuvo algunos comentarios que podrían costarle una fuerte sanción, ya que se podría interpretar que brindó información de afuera y que podría interferir en el aislamiento de los participantes. “He visto muchas cosas mientras yo estaba acá que no me gustaban nada. Capaz que esta jugada que a ustedes no les gustó, no salió de Coti”, comentó a Juli por lo bajo mientras conversaban en el jardín de la casa.