Gran Hermano: Agustín le paró el carro a Alfa ¿qué pasó?

Antes de que Agustín Guardis quedara eliminado de Gran Hermano , el joven oriundo de La Plata no tenía buena relación Walter "Alfa" Santiago . Sin embargo, al salir y ver el apoyo que tiene el hombre de 60 años, Agustín no quiso confrontar con él desde que volvió a ingresar en la etapa del repechaje.

No obstante, conforme van pasando las semanas, los participantes que reingresaron en el repechaje van mostraron los hilos, y ya no pueden disimular cuando algo les molesta. Tal fue el caso de Agustín Guardis, quien salió al cruce con Walter "Alfa", luego de que este último se metiera con la sexualidad de Ariel Ansaldo.

"No, no tengo cuidado. Tampoco es ningún problema que yo juegue con Camila porque ella no está vulnerable de nada. Si vos agarrás y decís eso en cámara, Marcos también se puede sentir vulnerable", le retrucó Alfa.

"Te pone en una posición muy fea", le contestó Agustín.

"A mí nada me pone en una posición fea, no necesito abogado", remató Alfa, sin aceptar el consejo de su compañero.