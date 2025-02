Gran Hermano 2024: Chiara eligió entre Renato y Giuliano para entrar a la casa.

La red explotó a favor de la jugadora de Gran Hermano

Una vez que tuvo sus ideas resueltas, expuso su posición: “Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. No puedo arriesgarme en seguir confiando en Nano. Tengo miedo aunque le creo que viene a jugar, pero yo no sé qué vas a hacer y no sé si te vas a desenfocar o no. Así que le quiero dar la oportunidad a Renato”, comunicó Chiara. Despechado, Giuliano, quien segundos antes había prometido "basta de mujeres", lanzó " estoy enamorado de Jenifer", esto le valió el repudio total de los televidentes a través de la red.

Tras revelar que elegía a Renato sorbe Giuliano, la red explotó en elogios hacia Chiara, mencionando que había elegido respetarse y valorarse -palabras que su familia le hizo llegar a través de Santiago del Moro en una cena- en vez de caer en la seducción de Giuliano, quien jugó con ella en la casa tras la primera salida de Jenifer.