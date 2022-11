Gran Hermano 2022: Thiago acosó a Agustín.

Embed

Por otra parte, @hornyxtired recalcó: “Esto no fue un chiste ni una broma!! Agustín estaba dormido y no era partícipe de la situación. ESTO ES bullying y ACOSO SEXUAL EN GRAN HERMANO y las autoridades deben tomar medidas urgentemente!!”.

“Thiago proyecta su homosexualidad en otros, le da miedo porque lo hace dudar. Si me lo cruzo algún día le bajo el comedor por gil”, “No entiendo por qué son así con Agustín. Viven hablando mal de él y bla bla bla pero nunca se vio nada tan malo como para que sean así”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

La usuaria @jupoggioqueen escribió: "Esto no es una broma de Thiago a Agustín, es ACOSO y no me vengan con que susceptibles blablabla porque lo que hizo no da un buen mensaje, deberían tomar medidas, ya pasaron el límite. #GH2022". / minutouno