"Gran Hermano 2022": nuevas grietas y broncas en la convivencia.

Alfa le comentó a Romina que lo que sucedió le da tristeza, porque "yo sé cómo tratar a las mujeres". La ex diputada lo consoló y le dijo que, si ya lo había hablado el tema con Coti, "ya está". Sin embargo Walter insistió en que usarían eso en su contra, y el diálogo no pudo seguirse porque la transmisión en vivo se cortó en ese momento.

Pero, hablando de Romina, la morocha tuvo un diálogo incómodo con Juliana -una de las que "lleva y trae" según Julieta, en que le decía que no podría dejar a sus hijas para meterse en el reality como hizo ella. Esto le cayó muy mal a Romina, que no contestó, pero más tarde les contó a Daniela y a Julieta la situación. "No dije nada porque, si se meten con mis hijas, yo sé cómo me pongo", aseguró, y luego deslizó que para la próxima placa "voy a votar con muchas ganas".

Por otro lado, en las últimas horas recobró fuerza el rumor de que los participantes del reality tendrían un teléfono celular. El día posterior al ingreso de los hermanitos se viralizó el momento en que María Laura, ahora conocida como "Cata", aseguró: "Yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro".

En aquel momento, el conductor del programa, Santiago del Moro, salió a desmentir todo a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, en las últimas horas y en medio de la transmisión en vivo que realiza el periodista Diego Poggi sobre lo que sucede dentro de la casa, mientras se preparaban para cenar se escuchó: "No encuentro el celular".

La voz que lo expresa figura ser masculina, pero no queda en claro qué concursante realizó el comentario. En la escena, que se desarrolla en la cocina, se encuentran Romina, Juan, Maxi, Agustín y Alfa. Fuente: Diario Show