Got Talent Argentina: una mendocina cortó su presentación antes de tiempo

En la emisión de este domingo de Got Talent Argentina 2023 hubo presencia mendocina. La cantante María Celeste Chacón se presentó con su guitarra, pero el pánico escénico pudo más y debió cortar su presentación antes de tiempo.

La artista, quien además es personal de salud y abogada independiente, se subió al escenario de Telefe para interpretar la canción Eterno Amor, de Los Manseros Santiagüeños. Sin embargo, ante la primera cruz de Abel Pintos decidió no continuar con la presentación. "Nervios. No pude. Realmente no pude, lo lamento un montón", expresó Celeste apenas dejó de tocar.