Got Talent Argentina: una cantante lírica conmovió a todos y pasó derecho a la final

Got Talent Argentina: la emoción de Fiorella Gerardi.

Fiorella Gerardi, una cantante lírica de 11 años, se presentó en los cuartos de final de Got Talent Argentina 2023 e hizo llorar a Abel Pintos , que con su botón dorado la envió de manera directa a la final del certamen.

Abel Pintos lloró con Fiorella Gerardi y la mandó directo a la final de Got Talent Argentina 2023

“Estoy confundida, yo pensé que no iba a pasar esto”, admitió la pequeña finalista de Got Talent Argentina, y luego reveló el trasfondo de esto, lo cual produjo que todo el jurado se levante a abrazarla: “Tenía miedo porque sufrí bullying por cantar. A dónde yo iba no les gustaba”.

got talent argentina 2023, fiorella gerardi.jpg Fiorella Gerardi conmovió a todos en Got Talent Argentina.

En la emisión de este lunes de Got Talent Argentina también se definieron dos semifinalistas. En primera instancia avanzó Facundo Rau, un actor que generó mucha emoción con su performance sobre la soledad y la muerte, logrando así su pase a las semifinales del certamen de Telefe.

Luego, en la segunda tanda de participantes, la banda Doctora Queen, que homenajea a la agrupación británica que lideró Freddie Mercury, pasó a las semifinales de Got Talent Argentina después de haber hecho un show espectacular.