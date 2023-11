Got Talent Argentina: un niño alzó la voz por la infancia y emocionó a todos

tomi jackson, got talent argentina,.jpg Tomi Jackson en Got Talent Argentina 2023.

El cantante decidió dedicarle esta performance a todos los niños que no pueden disfrutar de su infancia, aquellos que no pueden jugar y que lo único que tienen es creer en los sueños: "Estoy muy contento de traer esta canción de Spinetta que tanto me gusta. Me quedé pensando que ustedes me dijeron que nunca deje de jugar. Y por suerte tengo algo para jugar, tengo una casa, una familia y también tengo para comer", reflexionó el joven intérprete.