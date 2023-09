Got Talent Argentina: un grupo de baile mendocino cautivó al jurado

La Compañía DK en Got Talent Argentina.

En el episodio de este domingo en Got Talent Argentina 2023 volvió a haber presencia mendocina. El grupo de baile Débora Kaul y Compañía DK se presentó en el reality que se emite en Telefe y causó sensación con su performance.

El grupo de danzas, compuesto por ocho bailarines, interpretó una coreografía que estuvo acompañada con la canción 'Que me vaya bonito', de La Otra y Pascuala Ilabaca.

Luego de la presentación, Florencia Peña les dijo: "Tienen mucha expresividad, para mí era como danza-teatro. Había algo de contar una historia. El tema es que por el momento estaba un poco sucio y las posiciones estaban un poco complicadas. Siento que puntualmente esto que hicieron no estaba del todo acertado, pero no tiene que ver con el talento que tienen ustedes".

Débora Kaul y Compañía DK - Grupo de baile | Audiciones | Got Talent Argentina 2023

En tanto que Emir Abdul coincidió con su compañera y comentó: "Me pasó lo mismo. Me pareció por momentos un poco desordenado. Por momentos conectaba con la propuesta y por otros no, pero se nota que hay mucho estudio".