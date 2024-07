"Gladiador": así luce hoy Spencer Treat Clark, actor que protagonizó al niño Lucio Vero

" Gladiador " es una de las películas más exitosas de la pantalla grande . Esta producción, no solo fue todo un éxito, sino que además contribuyó al breve resurgir del cine épico ambientado en la "Antigüedad clásica". Por este motivo, te mostramos cómo luce hoy Spencer Treat Clark, actor que protagonizó al niño Lucio Vero .

Spencer Clark.jpg "Gladiador": así luce hoy Spencer Treat Clark Instagram: streatclark

Gracias a su excelente papel, logró consolidarse también en la pantalla chica. Su versatilidad permitió que formara parte de series con gran renombre: 'Law & Order: Special Victims Unit', 'The Good Wife', 'Criminal Minds', 'The Closer', 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Mad Men', 'El mundo oculto de Sabrina' y 'Animal Kingdom'.

Spencer Treat Clark.jpg "Gladiador": así está hoy Spencer Treat Clark Instagram: streatclark

Te puede interesar: Gladiador 2 ya tiene su tráiler y es tendencia

A sus 36 años de edad, el actor de cine y televisión se encuentra activo en ambas industrias. Con respecto a sus redes sociales oficiales, suele subir contenido variado que, por lo general, está relacionado con el "detrás de escena" de algunos de sus trabajos y fotografías con su familia. / Wikipedia