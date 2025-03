Furia Scaglione abandonó Gran Hermano: los motivos.

Este miércoles 26 de marzo, Santiago del Moro anticipó que un participante abandonaría la casa de Gran Hermano por decisión propia. Ahora, no solo se reveló que fue Furia Scaglione , sino que también explicó por qué tomó esa decisión.

Antes de que le revelaran a los participantes del reality que Juliana abandonaría la casa más famosa del país, la voz de Gran Hermano se hizo presente y les dijo: “En estas últimas horas, alguien de ustedes me manifestó su intención de abandonar la casa".

¿Qué dijo Furia Scaglione sobre su salida de Gran Hermano?

"No es nada malo. La verdad que tenía muchas intensiones de entrar y jugar. Tengo una manera de jugar muy agresiva y la casa no está en este nivel. Paso muchas horas aburrida y no lo estoy disfrutando", explicó rápidamente la mediática en frente de sus compañeros.