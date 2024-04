Furia no fue la única: otro participante de Gran Hermano dejó la casa.

Juliana “Furia” Sacglione salió de la casa de Gran Hermano este miércoles para realizarse chequeos, y pocas horas más tarde regresó al reality con toda la efusividad que la caracteriza. Pero no fue la única, ya que otro participante también tuvo una “escapada” .

Se trata de Mauro, quien se cortó la mano y tuvo que abandonar el juego para ser asistido. “Salí, me dieron tres puntos, pero no pasó nada. La producción nos cuidó y nos tapó para que no veamos nada”, contó.