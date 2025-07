Fuerte repudio de Georgina Barbarossa contra el mendocino que impidió la cremación de la locomotora

En medio de la polémica, Parodi participó de una entrevista en vivo en el programa "A la Barbarossa" , donde fue duramente cuestionado por la conductora Georgina Barbarossa , quien le reprochó: "No te metas con una persona que ya no puede defenderse."

Durante el tenso intercambio, la conductora lo enfrentó con dureza: “A mí me va mal porque siento que usted se está colgando de una persona súper famosa, muy querida, y metiéndose en la privacidad de su vida de una manera espantosa, en un momento tan doloroso”.

A continuación, lo interpeló con una pregunta directa: “¿Por qué lo hace ahora?”. Parodi respondió: “Primero, yo no me cuelgo de nadie. Segundo, hace treinta años que investigo esto. Cuando muchos aplaudían a Maradona, yo lo denunciaba para salvarle la vida. Investigue un poquito más de mí para saber que no me cuelgo de nadie. No me hace falta”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Sin dar marcha atrás, Barbarossa insistió: “¿Y por qué no le salvaste la vida antes? ¿Por qué no hablaste con Locomotora? ¿Por qué no le dijiste: ‘Gorda, pará si estás consumiendo anabólicos’?”. Ante esto, Parodi se despegó de cualquier vínculo directo con Oliveras y explicó: “El tema no es personal. Mi lucha es contra la muerte, contra la droga. No es en contra de nadie en particular. La denuncia es de 2012, en Santa Fe. Interiorizate”.

La discusión fue subiendo de tono. La comediante expresó, con visible enojo, que su malestar tenía que ver con la imposibilidad de que el cuerpo de Oliveras descansara en paz. “Me enojo porque es una persona muy querida... No te metas con una persona que ya no puede defenderse”, reclamó la conductora. Parodi, por su parte, sostuvo: “No, es en contra de la mafia”.

En un intento por descomprimir el cruce, los panelistas del ciclo intentaron mediar, pero la tensión ya era evidente. Fue entonces cuando Parodi anunció su retiro de la entrevista: “Los tengo que dejar porque me están llamando de otros canales, les agradezco mucho la entrevista”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Sin embargo, antes de cortar, lanzó una frase final dirigida a la conductora: “Me hubiera encantado conocerla porque como yo fui campeón de fisicoculturismo conozco el infierno desde adentro”. Barbarossa no dejó pasar el comentario y replicó: “¿Pero por qué no le avisaste antes, si tanto la querías conocer? Sos incoherente con lo que estás diciendo”.

Molesto, Parodi cerró el diálogo con dureza: “Georgina, pero si vos no has ido a un gimnasio en tu vida, ¿qué sabés de esto? ¿Qué podés saber de este tema? Vos podés saber de televisión, pero de este tema no sabés, estás tocando de oído”.

Fuente: Infobae.