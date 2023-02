Festival Viña del Mar 2023: Christina Aguilera deslumbró al monstruo.

Ser latina es parte de su identidad, mencionó por su padre quien es guayaquileño. Así que decidió cantar sus temas en español. Entre los éxitos varios que cantó sobre el escenario los primeros minutos, se destacan: Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Bionic, Santo y Falsas Esperanzas.

“Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ¡los veo!” dijo la compositora, en inglés al público chileno. Por su parte, los asistentes también estuvieron contentos con su desempeño, comentando en Twitter que dio “uno de los mejores espectáculos en la historia de Viña del Mar”.

Christina Aguilera - Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023

“Es hermoso cantar estas canciones en un lugar donde realmente las aprecian, me trae mucha felicidad. Después de tantos años, es hermoso ver que estén disfrutando de mi música” agregó, cantando la letra de Pero me Acuerdo de Ti, la canción más cantada por el público denominado “el monstruo”.

Luego de culminar la primera parte de su show, la artista recibió una ovación por parte de los asistentes, así como una Gaviota de Plata: “me hacen sentir en la cima del mundo, muchas gracias por tenerme en su hermoso país” exclamó. Pero eso no fue todo, también le entregaron una Gaviota de Oro la cual recibió con uno de sus melodiosos gritos.

Aunque había exigido que no la presenten los animadores, luego de recibir las estatuillas cambió de opinión y permitió que la anuncien ante el público. Xtina continuó su concierto con sus famosos temas: Feel This Moment, Ain’t No Other Man, Show Me How You Burlesque, Beautiful y Lady Marmalade.

