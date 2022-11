Felipe Fort subió una foto hot junto a su novia.

“Felipe es hermoso, pero su novia no puede ser tan linda”, escribieron varios usuarios en Twitter ante la fotografía hot donde se los ve a ambos desnudos, apasionados y abrazados en el baño.

"Intenté darle otra oportunidad, pero no resultó" Wanda Nara, sobre su relación con Mauro Icardi

Meses atrás, se conoció que el hijo del “comandante” estaba empezando una relación amorosa, pero no quería dar detalles al respecto hasta que la relación no se afiance. Ahora, Felipe no duda en mostrar el cariño y lo fortalecido que está su noviazgo con la joven influencer Priscila Godoy.