Fans de The Beatles: atención con esta novedad en Disney+

Esta película llegará a Disney+.









Let it be, la película original de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg sobre The Beatles, meticulosamente restaurada por el equipo de Peter Jackson en Park Road Post Production, ya está disponible Disney+. Esta es la primera vez en más de 50 años que la película está al alcance de la audiencia.

Disney+: de qué se trata la película Let it be Estrenada inicialmente en mayo de 1970 en medio de la conmoción generada por la separación de The Beatles, Let it be ahora toma el lugar que le corresponde en la historia de la banda.

Let it be contiene material que no está incluido en la docuserie Get Back, llevando a los espectadores al estudio y a la azotea de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969 cuando The Beatles, junto con Billy Preston, componen y graban su álbum “Let it be”, galardonado con un premio Grammy, que incluye la canción homónima ganadora de un Oscar, y actúan en vivo por última vez como grupo.

Con el estreno de The Beatles: Get Back, el clamor de los fans por la película original Let it be alcanzó un punto álgido. Con el pleno apoyo de Lindsay-Hogg, Apple Corps le pidió a Park Road Post Production, de Peter Jackson, que restaurara meticulosamente la película a partir del negativo original de 16mm, lo que incluyó la remasterización del sonido utilizando la misma tecnología de-mix que se utilizó en la docuserie Get Back.

LETITBE_POSTER.jpg Los fans de The Beatles aguardan por el estreno de esta película. También te puede interesar: Disney+ y Star+ sorprenden con los nuevo de Los Simpson Vista a través de una lente más oscura en el pasado, la película ahora sale a la luz restaurada y en el contexto de lo revelado en la docuserie de Peter Jackson galardonada con múltiples premios Emmy The Beatles: Get Back, estrenada en Disney+ en 2021, la docuserie muestra la calidez y la camaradería que existía entre los cuatro integrantes de la banda plasmando un momento crucial de la historia de la música. Embed - Let It Be | Tráiler oficial | Disney+ Let it be, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con la participación especial de Billy Preston. La película fue producida por Neil Aspinall; con The Beatles como productores ejecutivos. Anthony B Richmond se desempeñó como director de fotografía.