"E.T., el extraterrestre": así luce hoy Henry Thomas, actor que interpretó a Elliot

" E.T., el extraterrestre " es una de las películas infantiles y de ciencia ficción más recordadas de los últimos años . Desde su estreno en 1982, nunca paró de cosechar éxitos y elogios. Para esta ocasión, te mostramos como luce hoy Henry Thomas, actor que interpretó al niño Elliot .

Su carrera en la pantalla grande comenzó cuando debutó en 1981 en el filme "Raggedy man", de Jack Fisk y participó en la película "The Steeler and the Pittsburgh Kid". Gracias a sus destacados papeles, logró ganarse un nombre dentro de la industria cinematográfica.