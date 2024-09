Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia revelan sus fetiches sexuales sin tabúes

Embed

En sintonía con su colega, Esteban Lamothe también compartió detalles sobre sus gustos, demostrando que la conversación no tendría censura. “Me gusta el olor a con... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, afirmó Lamothe, generando sorpresa entre sus compañeros de transmisión y una avalancha de comentarios en las redes.