¿Estafa espiritual?: la millonaria denuncia contra Pitty la numeróloga 

La reconocida gurú espiritual de los famosos enfrenta un panorama judicial sumamente complicado tras ser acusada formalmente por varios de sus antiguos clientes. La denuncia por una supuesta estafa millonaria apunta a que la mujer habría utilizado su influencia psicológica para lograr que las víctimas le transfirieran la titularidad de diversos bienes inmuebles y vehículos de alta gama.

La denuncia presentada detalla que la mujer se habría aprovechado de la vulnerabilidad emocional de quienes buscaban sus consejos en momentos de crisis. Según los abogados querellantes, la acusada lograba convencer a sus consultantes de que sus pertenencias materiales estaban "cargadas de mala energía" y debían ser traspasadas.

Esta presunta operatoria le habría permitido acumular un patrimonio considerable en un periodo de tiempo relativamente corto y bajo sospecha. El expediente judicial ya cuenta con varios testimonios que coinciden en el modus operandi utilizado por la mediática durante las sesiones privadas en su exclusivo consultorio.

Los damnificados aseguran que, bajo la promesa de una "limpieza espiritual", cedieron derechos sobre propiedades que luego no pudieron recuperar. La fiscalía ahora busca determinar si existió una organización detrás de estas maniobras para ocultar el rastro de los activos transferidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ciudad Noticias (@ciudad_noticias)

La contundente defensa de Pitty

Ante la repercusión de la noticia, la mujer rompió el silencio a través de sus redes sociales y en una breve entrevista telefónica. La acusada negó rotundamente todos los cargos y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por excolaboradores resentidos que buscan dinero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

"Todo lo que tengo es fruto de años de trabajo honesto y esfuerzo personal", declaró la experta en números en su cuenta oficial de Instagram. Además, afirmó que presentará todas las pruebas necesarias para demostrar que las transferencias de bienes fueron operaciones comerciales lícitas y totalmente consentidas por las partes.