Esta película llena de acción similar a John Wick llegó al cine

Este jueves se estrenó en los cines argentinos la película Contra todos, opera prima de Moritz Mohr protagonizada por Bill Skarsgård (It, John Wick 4, The Crow), que ya recorrió varios festivales como Toronto y Fantasy. La cinta también cuenta con la producción de Sam Raimi, conocido por éxitos como Spider-Man, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Evil Dead y Drag Me to Hell.