Está en Netflix y para muchos es la película más divertida del cine argentino

Netflix tiene en su catálogo una divertida comedia que fue furor al momento de su estreno en el año 2008 y que sigue teniendo vigencia hoy gracias a la plataforma de streaming. Desde su desembarco a la N roja no paro de sumar visualizaciones al punto de quedar entre las más vistas.

"Miyagi-verse" Vuelve "The Karate Kid": Jackie Chan y Ralph Macchio conectan sus historias

Netflix: de qué se trata la película “Un novio para mi mujer”

“El Tenso (Adrián Suar) no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana (Valeria Bertuccelli), para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos… o por lo que fuere”, señala la sinopsis.