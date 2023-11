La atrevida propuesta de Netflix que dura menos de dos horas y tiene escenas subidas de tono

La duración es ideal para aquellas personas que prefieren contenidos cortos y que no disponen de demasiado tiempo para estar frente a la pantalla. La extensión total es de 1 hora 40 minutos cargados de tensión.

También te puede interesar: Netflix tiene una miniserie disparatada, atrevida y subida de tono

La crítica especializada opinó diferente a los suscriptores de Netflix que la llevaron al primer puesto. Para Heaven of Horror, "con una duración de unos 100 minutos, podría haber sido un poco más corta”. "No le importa explicar la trama en los diálogos, porque cree que eres demasiado estúpido para entenderla y probablemente no le importe si te ríes de ella. A cambio, a ti tampoco te importará", valoró el sitio Decider.

También te puede interesar: Netflix tiene una serie sueca que pone en duda todo lo que sabés sobre el amor

p21164989_i_h8_ac.jpg Netflix tiene una nueva película subida de tono.

Netflix: reparto de la película “Ola de calor”

Kat Graham

Merritt Patterson

Sebastian Roché

Cardi Wong

Roger Cross

Aren Buchholz

Kayla Wallace

David James Lewis

Andres Collantes

Netflix: tráiler de la película “Ola de calor”