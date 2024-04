Esta miniserie coreana en Netflix es un tesoro escondida en la plataforma

“ Recuerdos de juventud ” es el nombre de esta miniserie protagonizada por Park Bo-gum, Park So-dam y Byeon Woo-seok. Se trata de una creación de An Gil-ho y Ha Myeong-hee.

Esta miniserie coreana en Netflix es un éxito.

Netflix: de qué se trata la miniserie “Recuerdos de juventud”

La sinopsis de la miniserie detalla lo siguiente: “Sa Hye Joon es inteligente y guapo. Es un buen tipo y un modelo popular, pero lo que realmente quiere es convertirse en actor. Ha realizado una audición para muchos papeles de actuación, pero aún no ha encontrado el éxito. Desafortunadamente, Sa Hye Joon no tiene mucha presencia como actor. Mientras tanto, An Jung Ha trabaja como maquilladora”.