Esta joya turca deslumbra en Netflix y solo dura 97 minutos

Netflix tiene en su catálogo una cinta turca que no para de sumar visualizaciones dentro de la plataforma. En el 2022, que fue el año de su estreno, estuvo presente en el ranking que ordena a los contenidos populares dentro de la N roja.

Las críticas para esta historia no fueron positivas. "Con pocas bromas memorables, personajes poco desarrollados con motivaciones inestables y un tono trillado y previsible, 'Love Tactics' no va a despertar mucho amor en Netflix”, afirmó The Review Geek.

Esta película turca en Netflix dura solo 97 minutos.

Netflix: reparto de la película Tácticas de amor

Demet Özdemir

ükrü Özyldz

Atakan Çelik

Doukan Polat

Özgür Ozan

Deniz Baydar

Hande Ylmaz

Ecem Atalay

Yasemin Yazc