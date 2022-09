ESPN echó a Fantino y tiene los días contados en América

“Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo". Ese fue el "liviano" arranque de Fantino en su nueva emisora (FM 89.7, cuya transmisión también se puede seguir por streaming vía Twitch). "¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Me estás faltando al respeto. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", siguió al ser consultado sobre la posibilidad de cubrir el mundial de Qatar junto a los periodistas deportivos.