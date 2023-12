Escándalo en PH: la furia de Sofi Martínez por un supuesto comentario de Martín Bossi 

Según trascendió en el sitio web de Laura Ubfal, en la última grabación del año de PH, Podemos Hablar , el conocido ciclo conducido por Andy Kusnetzoff , el humorista Martín Bossi habría protagonizado un escándalo de proporciones . Según Ubfal, el clima del estudio no era el mejor luego de que el humorista llegara casi una hora más tarde pero la gota que rebalsó el vaso fue una polémica pregunta Bossi sobre Lionel Messi que desató la furia de Sofi Martínez.

image.png Escándalo en PH, Podemos Hablar: la furia de Sofi Martínez por un supuesto comentario de Martín Bossi

Cabe destacar que no es la primera vez que se intenta emparentar amorosamente a Sofi Martínez con Messi, y en cada arrebato la periodista deportiva se aseguró de echar por tierra su relación con Messi y los supuestos celos de Antonela Roccuzzo. "No sé de dónde sale, sinceramente. Al contrario, mirá, una vez salí con Antonela, yo la admiro un montón, por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen, que me encanta, y realmente es admirable cómo se llevan ellos, cómo muestran su día a día sin grandes excentricidades, así que la mejor del mundo con Antonella”, cerró en aquella oportunidad.