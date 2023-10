Escándalo Insaurralde-Clerici: una famosa salió a despegarse

La opinión pública argentina se vio conmocionada este sábado por un escándalo que involucra al exjefe de Gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde , y a la modelo Sofía Clerici . Lo que comenzó como un rumor sobre fiestas en el barrio privado de Clerici pronto se convirtió en una ola de denuncias por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos que salpicaron no solo a Insaurralde, sino también a su exmujer, la conductora y modelo Jesica Cirio . Pero la trama dio un giro inesperado este martes cuando un nuevo nombre se sumó al escándalo, convirtiéndose en la "cuarta en discordia": Luciana Salazar .

La tarde del martes, el programa de televisión " Intrusos en el espectáculo " se centró en el escándalo del momento . En un primer momento, el panelista Sebastián "Pampito" Perelló Aciar reveló que en el barrio privado donde reside Sofía Clerici se habrían quejado de las fiestas que realizaba la modelo , alegando que " entraba y salía mucha gente ". Ante estas acusaciones, Clerici se apresuró a desmentirlas , afirmando que en su barrio la amaban y que no organizaba fiestas en su casa, la cual calificó como un "templo". Además, anunció que se revelarían supuestos mensajes extorsivos que le habría enviado a Insaurralde.

Clerici defendió su reputación al decir: "Todas mis vecinas me compran lencería, así que están mintiendo. Me aman todas. No hago fiestas en mi casa. Mi casa es un templo". También negó rotundamente haber pedido dinero a Martín Insaurralde.