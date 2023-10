Escándalo: el nuevo mensaje de Sofía Clerici.

Sofía Clerici, por su parte, intentó en múltiples ocasiones aclarar la situación a través de sus redes sociales . En uno de sus mensajes más recientes, expresó: "No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, sé tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie".

14a883ec-2a74-4510-8ad6-60e0439a88a6.webp

Investigación sobre el patrimonio de Clerici

La controversia creció aún más cuando comenzaron a investigar el patrimonio de Sofía Clerici para entender cómo pudo financiar su estilo de vida. En respuesta, la modelo explicó: "Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas".