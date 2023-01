Escándalo en Gran Hermano: Ariel se secó en la cocina.

Que alguien me explique porque no se va al baño o al cuartoooooo con que necesidad? Ahora en cocina entre los muebles #gh23 #gh2023 #GranHermano #GranHermanoArgentina #ariel Ariel al 9009 pic.twitter.com/0ejBctuTkR

Marcos salió a favor de Romina tras la fuerte pelea con Alfa

Marcos siempre intenta mantener las formas y es muy respetuoso a la hora de dirigirse a sus compañeros. Recientemente, el salteño sorprendió a todos al opinar sobre la pelea entre Romina y Alfa.

A corazón abierto, Marcos Ginocchio tiró la balanza a favor de la ex diputada: "Todas las cosas que hacés, lo hacés sin nada a cambio: las cosas de la casa, cocinar. Me gusta eso, que no buscás la aprobación ni que te devuelvan ese favor".

Y agregó: " Ayudás mucho cuando una persona está mal. Ahí nomás te acercás para preguntarle cómo está, cómo se siente".

"Sin vos, sería un quilombo todo. Nos cagaríamos a piñas, desde la primera hasta la última horma de queso. Te enojás mucho. No sin razones, pero hay veces que te termina haciendo mal. Ese enojo te termina transmitiendo otro enojo, se te va haciendo una bola", argumentó el participante. / TV Popular