Es una de las mejores películas de todos los tiempos y está en Netflix

La crítica especializada quedó rendida a sus pies. "Como Francis Ford Coppola hace con 'The Rainmaker', Van Sant demuestra cómo un profesional puede entretener con una potente -aunque no especialmente innovadora- historia”, afirmó The New York Times.

Para The Hollywood Reporter, "lo mejor de ella no está en sus simetrías psicológicas y bien realizadas, sino en la simple confusión de su humanidad. Es tumultuosa, es divertida, es desgarradora...retumba de vida".

Netflix: reparto de la película “Mente indomable”

Robin Williams

Matt Damon

Ben Affleck

Stellan Skarsgård

Minnie Driver

Casey Affleck

Cole Hauser

Rachel Majorowski

Colleen McCauley

Netflix: tráiler de la película “Mente indomable”