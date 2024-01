Es un éxito indiscutible en Netflix y lo protagoniza Matt Damon

Netflix: de qué se trata “Cuestión de Sangre”

La sinopsis marca lo siguiente: “Bill Baker (Matt Damon), un rudo operario de una plataforma petrolífera estadounidense, viaja a Marsella para visitar a su hija, que está en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Lejos de casa, las cosas no serán nada fáciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija”.