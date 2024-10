Enzo Fernández y Valentina Cervantes: los detalles detrás de la sorpresiva separación.

“La separación se sabe, hay muchos que la están comentando, pero nadie habló con los protagonistas hasta este momento. Y hay detalles que todavía no podemos dar, que vamos a ver en próximos capítulos. El viernes, quizás”, adelantó Ángel de Brito al aire.

“Todo empezó a desprenderse más cuando fue el cumpleaños de Benjamín, su hijo de un año, que hicieron un festejo en Inglaterra, donde él está jugando en el Chelsea. Lo cierto es que hoy hablé con Valentina, me dijo que hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar y para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó”, remarcó.

Rumores en la Selección y el futuro de Valentina en Argentina

Y siguió: “Te digo que, en la Selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella. Él tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas, digamos, de hacer su vida solo, no a nivel familia, que ellos son familia, pero que tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”, según publica Ciudad.

La decisión de Valentina y su nuevo rumbo en Argentina

“Lo que me sorprendió por parte de ella es que, bueno, es una relación de 6 años, se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella realmente comprende lo que él le está pidiendo. Por supuesto fue un baldazo de agua fría, me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que hubo en otros programas de que ella le haya encontrado algo”, añadió.

Y cerró: “Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados. Él cuando le comunica esta situación unilateral, ella no dudó en volverse a la Argentina y se va a instalar en la casa de la abuela, en provincia de Buenos Aires porque quiere estar con los suyos. Me dijo que él es un papá excelente y que evidentemente tomó una decisión, así que ella se va a concentrar ahora en rehacer su vida. Valentina labura mucho con las redes sociales. Yo creo que tiene ganas de hacer su camino en Argentina. Enzo le insistió para que se quede a vivir en Inglaterra y fue una decisión de ella volverse”.