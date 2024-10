Elizabeth Vernaci: "Tuve que operarme de un tumor maligno"

“Bueno chicos, me hice controles y lamentablemente salieron mal”, señaló Elizabeth en el micrófono. “ Me tuve operar de un tumor, que era maligno y ahora tengo que empezar una quimioterapia . Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, agregó.

En el mismo sentido, Vernaci adelantó que estos días podrán encontrarla un poco “irascible” y le habló a su equipo y a su audiencia. “Lo lamento. Les va a pasar. Pero gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está mas, no pasa a ningún ganglio, no llego a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de qué no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente ”, admitió la locutora de 63 años, revelando sus temores, un poco por la cuestión médica y otro por la incertidumbre ante una situación inédita.

“No sé con qué me voy a encontrar de mí en realidad, ni lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron. Pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular”, siguió en su monólogo al aire. “Capaz me ponga más vulnerable, seguramente, que es algo que no me permito mucho”, admitió. “Seguramente no vendré a trabajar, si bien muchas veces me dijeron mis médicos que venga a laburar, que me quede todo lo que pueda, pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si voy a tener ganas de que me vean sin pelo”, conjeturó. Y se permitió una humorada con La Barbie, una de sus compañeras de mesa: “Traeme peluca el lunes, te lo pido por favor y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte”, bromeó.