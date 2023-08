ELA: la enfermedad por la que murió a los 57 años el novio de Sandra Bullock

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es la misma enfermedad que por la que murió el físico Stephen Hawking y que sufre el ex senador argentino Esteban Bullrich. La Asociación ELA Argentina definió la esclerosis múltiple amiotrófica como “una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración. Sin embargo, no todos los síntomas necesariamente les suceden a todos y es poco probable que se desarrollen al mismo tiempo, o en algún orden específico. Si bien no existe actualmente una cura para la ELA, los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida”.