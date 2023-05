El video viral de Salma Hayek bailando en bata

Festival en noviembre Primavera Sound Argentina: arrancó la preventa, ¿vienen Blur y The Cure?

La campaña de Salma Hayek contra el acoso

En un video publicado en conjunto con la organización Bystander Revolution, la cual busca una sociedad libre de violencia y acoso en las escuelas estadounidenses, la mexicana Salma Hayek dio un mensaje claro sobre el tema y hacer que no afecte a las personas.

La actriz indicó que cuando alguien es insultado en otro idioma, no se debe sentir nada, ya que “ellos (los agresores) no saben nada de ti, porque eres tú quien le da un significado y no importa qué tan fuerte te griten”, compartió. Por ello recomendó: “No hay que darle valor a esas palabras, déjalas en el suelo”.