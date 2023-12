El video de la golpiza y detención del cantante de Ke Personajes

El descargo de Emanuel Noir tras protagonizar un enfrentamiento en un boliche

Emanuel Noir expresó a través de las redes sociales lo que sucedió días atrás en un boliche. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle”, comenzó diciendo.

descargo Ema Noir.jpg

Luego, agregó que su reacción fue por el ataque que recibió. "Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”, agregó el cantante. Después publicó una foto en un estudio de grabación con la frase "yo sigo".

La nueva novia de Ema Noir, cantante de Ke Personajes

En lo que respecta a su vida sentimental, los rumores de una nueva relación venían creciendo con fuerza luego de que se blanqueara su separación, pero finalmente llegó la confirmación. Emanuel Noir está de novio con una influencer llamada Sophia Ramos.

Esto ocurrió apenas un mes después de que el cumbiero cancelara su casamiento con Julieta Farías, la madre de sus dos hijas Ema y Martina, pero parece haber pasado de página ya que se muestra feliz y enamorado con su nueva pareja en las redes sociales.

Hace unas semanas, el cantante compartió en sus historias de Instagram una foto familiar con un enorme árbol de Navidad de fondo. Dentro del numeroso grupo se destaca la modelo, quien ya habría sido presentada al círculo íntimo de Noir. Y un rato después, Sophia subió a su perfil una foto junto a Emanuel en la que se los ve abrazados y riendo. “Así de feliz”, definió ella junto a dos emoticones, uno de dos dedos cruzados y otra de un corazón rojo. El líder de Ke Personajes le devolvió el gesto compartiendo esta story en su perfil de la misma red social y le agregó una rotunda leyenda: “Así me gusta”.

Ema Noir, estado novia.jpg

Fuente: Teleshow