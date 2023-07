El tenso cruce que vivió el padre de Wanda Nara en TV

Nara señaló que al llegar a la clínica a su hija ya le habían dado el alta y que no le habían querido dar más precisiones sobre su cuadro. “Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea, hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, aseguró.

“¿Es verdad que Zaira te pidió que por favor que no vengas a Polémica en el Bar?”, le preguntó Eliana. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa pero yo voy a hablar como padre en la situación especifica mía de la salud y sacando la parte mediática” respondió.

Eliana Guercio se cruzó con Andrés Nara en "Polémica en el Bar" - Minuto Argentina

“¿No te pidió por favor que no vengas?”, insistió la esposa de Chiquito Romero y Andrés se mantuvo en la negativa. “¿Vos tenés esa versión?”, le preguntó a la conductora y Guercio asintió: “Tengo esa información”.

Más adelante, Nara reconoció haber hablado con su hija menor, aunque no quiso revelar el contenido de la charla. “Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine”, explicó.

“No se lo estás respetando, Andrés”, lo interrumpió la vedette que no podía controlar las lágrimas. “Acabás de decir que está haciendo un tratamiento, vos no tenés que estar acá”, agregó casi a dúo con Mendoza.

“Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabes que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión. No tenés que estar acá ni para hablar del clima”, prosiguió Guercio. “Tenes que estar en la puerta de la casa aunque no te abran”, agregó Mendoza.

“Tu hija, cuando yo la conocí, te tenía como un ídolo y ahora la estás defraudando”, sumó Eliana, en un diálogo que ya no tuvo vuelta atrás: “Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, cerró Nara, y así siguió la conversación, cada uno manteniendo su postura.

Fuente: Teleshow.