El periodista Ari Paluch “bromeó” sobre darle burundanga a una compañera y someterla

Un patrón de abusos que vuelve a pesar

Este escándalo reavivó los recuerdos de los casos de acoso sexual que lo involucraron desde 2017. En octubre de ese año, la microfonista Ariana Charrúa lo denunció por tocarle la cola mientras retiraba un micrófono en el canal A24. La describió como una situación “ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva y desagradable”. Paluch reconoció el contacto, pero lo atribuyó a un malentendido: “Quise hacerle un give me five (chocar los cinco) y toqué su cadera y su parte íntima”, dijo a manera de disculpas.

image.png

A partir de esa denuncia, otras mujeres se animaron a contar sus experiencias. La locutora Verónica Albanese relató: "Cuando quedé embarazada, parecía que a él le gustaba más. Siempre me decía '¡qué bueno embarazada, mirá qué linda!'. Algo muy perverso y, de inocente, uno siempre sigue trabajando", reveló entonces Albanese, en diálogo con Los ángeles de la mañana. El punto de quiebre fue a los cinco meses de embarazo. "Todos los días me jodía con la panza, me decía 'seguí vistiéndote así, mejor, cuanto más provocativa mejor'. Pero un día me fui con un jardinero de embarazada y me dijo 'no, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más'. A los pocos días y con 5 meses de embarazo, Albanese recibió un telegrama de despido. “Le dije 'nunca ibas a lograr lo que vos querías conmigo'", recordó la periodista al hablar de aquella situación traumática.

Pese a las repercusiones de estas acusaciones, Paluch regresó a los medios en 2023, asegurando haber aprendido de los errores del pasado. Sin embargo, su última intervención en Rock & Pop demuestra que el conductor sigue sin entender los límites entre el humor y la violencia verbal./minutouno.