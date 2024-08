El nuevo hit viral de Ana Mena y Emilia que está arrasando en TikTok.

“Carita triste” nos lleva directo a una fiesta sin fin donde ambas artistas cantan al desamor, mezclando una letra que nos relata una historia de amor fallida con una exquisita producción pop-electrónica de Mauricio Rengifo y Andrés Torres, autores y productores que trabajan mano a mano con Ana y Emilia desde hace años. En el espectacular videoclip que acompaña a la canción podemos ver a las dos artistas interpretando a dos chicas que regresan a destrozar toda una pedida de mano tras haber sido engañadas por el mismo chico en su propia casa. A medida que se transforman de víctimas de la traición en agentes de venganza, Ana cambia a un look con flequillo y vestimenta completamente negra, mientras que Emilia luce un corsé rojo oscuro y labios a juego para simbolizar un lado desafiante y más rebelde. El dúo finalmente recupera el control, destruyendo la casa en una representación conmovedora de un romance idealizado que, al final, queda hecho pedazos. Al cerrar el tema, se ve a Ana desfigurando un retrato de su ex con una “Carita triste”, reforzando las cicatrices emocionales dejadas tras una relación fallida y significando su rechazo a la falsa imagen de perfección. Dirigido por The Panda Bear Show, la narrativa visual del video engancha y eleva el tema al resaltar la profundidad emocional de la canción, ilustrando el viaje de la inocencia al empoderamiento tras la traición.