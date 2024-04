El influencer Yao Cabrera fue condenado a 4 años de prisión por trata de personas

Giovanna De Mitole, ex diseñadora de Cabrera, compartió su testimonio desgarrador, describiendo su experiencia como una "esclava en la Mansión Wifi". "Yo fui una esclava en la ‘Mansión Wifi’ y Yao era quien daba las órdenes de todo lo que pasaba ahí", dijo en el juicio. Además brindó detalles escalofriantes: “Las primeras dos semanas fueron 'tranqui'. Después empecé a ver cosas que no tenía que ver. Me llevaron a fiestas de egresados y yo los vi estando con nenas” .

''A los de abajo nos daban polenta con grumos mientras ellos comían sushi. Había días que ni siquiera teníamos para desayunar. Una vez me hicieron meter la mano en el inodoro con caca con la excusa de que lo limpie. Fui llorando a contarle a Yao y me respondió: ‘¿En tu casa no limpiás?'', relató la diseñadora.

La reacción del influencer

En sus redes sociales, el youtuber declaró: "Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado". En una publicación posterior, declaró: "Ustedes no se preocupen, cuando me vean detrás de una reja deberían preocuparse. Mientras tanto, si me ven sanito, estable, tranquilo y viajando por todos lados con una sonrisa es porque las cosas están bien". Se mostró triunfante ante la situación y agregó: ''Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que por ahí digan lo que quieran, yo los espero tranquilo en casa''./Ámbito.