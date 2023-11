El fuerte enfrentamiento entre un músico mendocino y El Polaco.

"Hola amigos. Estoy en una situación en la que no me puedo contener. Así que he decidido contarles", comenzó su mensaje Castro .

lucho banda xxi, el polaco.jpg

También te puede interesar: Crecen los rumores de reconciliación entre Rodrigo De Paul y Tini

"En ese momento se me da por tararear y cantar parte de una canción que estuve componiendo para mostrarle al director de mi banda y yo veía que el Polaco estaba con el celular. Me pareció que estaba grabando, pero no me quise hacer la cabeza", agregó.

"Hace unos días me escribe uno de los músicos del Polaco que es amigo mío contándome que el Polaco estaba por lanzar una canción... Y que era esa canción que yo le estaba mostrando a mi director en el camarín aquella noche", contó enojadísimo.

Y denunció: "Este flaco me la robó. Grabó sin que yo me diera cuenta y lo más triste es que yo no la registré. Pero tengo pruebas de que esa canción es mía y lo voy a denunciar por todos lados".

"Para que se enteren de lo garca que es. Estoy desilusionado. No puede haber gente así... @elpolaco te crees vivo? Sos un salame", cerró mencionando al cantante en las redes.

lucho de banda xxi, posteo en instragram.PNG El comunicado de Lucho de Banda XXI.

Qué le contestó El Polaco a Lucho de Banda XXI

Al enterarse de este duro posteo, El Polaco decidió responderle de la misma forma y dio su versión de los hechos y lo acusó a su colega de robarle la canción.

“Bueno... No soy de hacer estas cosas, pero esto me sobrepasó y no lo voy a dejar pasar... Resulta que el mentiroso de Lucho de Banda XXI anda diciendo que yo le robé un tema, y es todo lo contrario, el que me cagó la canción es él", precisó el cantante de cumbia.

el polaco, posteo en instragram.PNG La respuesta de El Polaco a Lucho de Banda XXI.

Y remarcó: "Resulta que hace como un mes lo fui a ver a un show que me pidió por favor que vaya y yo tan ingenuo e idiota le mostré una canción y me la cagó”.

“No solo que la grabó, sino que dice que es de él. Lo bueno de todo esto es que esa noche estaban mis músicos y los de él… con esa cara de buenito que tiene, flor de garca...”, finalizó en llamas el cantante.

Fuente: A24